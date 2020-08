L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Campania) sul Napoli: "Under o Boga"

"Under o Boga". Questo il titolo di apertura in prima pagina questa mattina del Corriere dello Sport (ed. Campania) sul Napoli. Non c'è solo l'affare Reguilon con il Real Madrid: il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli - si legge - vuole completare anche l'attacco. Stretta finale per l'erede di Callejon: trattative ad oltranza con la Roma e il Sassuolo.