L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio): "Roma in maschera"

"Roma in maschera". Questo il titolo di apertura stamani in prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Lazio) sui giallorossi. Intrigo società: il kuwaitiano insiste, Friedkin in attesa di Pallotta. Intanto inizia la missione Europa League con la buona notizia che riguarda Lorenzo Pellegrini: sarà a disposizione per la gara amichevole contro il Siviglia.