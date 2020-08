L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio): "Roma, subito 63 milioni"

"Roma, subito 63 milioni". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Lazio) sui giallorossi. Sei giorni e Friedkin diventerà padrone. Comunicata la cifra che anticiperà l'Opa per l'acquisizione del club: Dan (o il figlio) subito in città per preparare le strategie. E spunta un'idea per la porta: Cragno, estremo difensore attualmente in forza al Cagliari.