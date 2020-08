L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Roma): "Pallotta al rialzo"

"Pallotta al rialzo". Questo il titolo di apertura del Corriere dello Sport (ed. Roma) in prima pagina sui giallorossi. Forte fibrillazione a Piazza Affari in attesa del cambio di proprietà. Jim - si legge - aspetta il rilancio di Friedkin mentre il titolo Roma decolla: +8%. Dan è considerato più affidabile, ma i kuwaitiani restano in corsa. Domani la sfida al Siviglia vale la Final Eight di Europa League.