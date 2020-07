L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Roma) su Zaniolo: "Voglio restare"

vedi letture

"Voglio restare". Questo il titolo di apertura in prima pagina del Corriere dello Sport (ed. Roma) su Nicolò Zaniolo. Dal gol della rinascita al futuro in giallorosso: così Zaniolo è tornato. Richiesto sia in Italia che all'estero, Nicolò spera di diventare un punto di riferimento alla Totti. La società - si legge - cercherà di non metterlo sul mercato. Il primo obiettivo adesso diventa l'Europa League ad agosto dove i giallorossi hanno la possibilità di far bene.