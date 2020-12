L'apertura del Corriere dello Sport sulla sfida Messi-Ronaldo: "Chi è il più forte?"

vedi letture

"Chi è il più forte?". Questo il titolo di apertura in prima pagina del Corriere dello Sport sulla sfida tra Messi e Ronaldo nell'edizione odierna. Champions, Barça-Juve al Camp Nou per il primo posto nel girone. L'argentino sfida il portoghese, l'incontro per raccogliere l'eredità di Maradona. L'argentino ha vinto di più, ma il portoghese è in condizione migliore. Stasera si affrontano per la 36esima volta con lo stesso obiettivo: essere il numero uno. Pirlo: "L'impresa è possibile".

Italia - C'è spazio nel taglio alto della prima pagina per la Nazionale con le parole di Roberto Mancini: "Zaniolo in campo a marzo". Nel girone mondiale degli Azzurri il pericolo è la Svizzera. Presenti anche Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Il commissario tecnico però non sottovaluta nessuno: "Mai partite semplici".

Lazio - Anche i biancocelesti nel taglio laterale della prima pagina trovano uno spazio con il titolo seguente: "Un punto per fare la storia". Il Bruges arriva all'Olimpico con Inzaghi che vuole gli ottavi: "Per noi è come se fosse una finale". Correa c'è e giocherà al fianco di Immobile.

Fiorentina-Genoa - Il quotidiano nel taglio basso della prima pagina dedica uno spazio al positicipo tra viola e rossoblù con questo titolo: "Milenkovic gol al 98' salva Prandelli e la Viola". Pareggio in extremis per 1-1 dopo il gol di Pjaca che avrebbe condannato la squadra di Prandelli.

Roma - "Pellegrini cuore giallorosso: Friedkin vuole blindarlo". Questo il titolo che il quotidiano utilizza nel taglio basso della prima pagina. Il rinnovo del contratto in vista dopo gli insulti subiti e lo sfogo sui social: il club lo difende. L'infortunio non è grave, per il Bologna recupero possibile.