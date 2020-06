L'apertura del Corriere della Sera: "A scuola anche di sabato"

"A scuola anche di sabato" è il titolo d'apertura scelto quest'oggi dal Corriere della Sera. Turni giornalieri o settimanali, riorganizzazione delle classi dividendole in più parti, lezioni di 45 minuti per gruppi di studenti di classi diverse (e anche di anni diversi), frequenza anche di sabato: la scuola scrive le nuove regole per il rientro in classe a settembre dopo l’emergenza virus. Si potranno sfruttare anche gli spazi esterni come parchi, teatri, biblioteche, cinema, musei. Sono queste le linee guida del documento concordato dal ministero dell’Istruzione con le Regioni. È previsto il ripristino del servizio mensa anche per il suo valore educativo.