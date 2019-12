L'apertura del Corriere della Sera: "A volte ritornano"

"A volte ritornano". Così titola nelle rispettive pagine sportive l'edizione odierna del Corriere della Sera.

Gennaio è il mese delle suggestioni, a volte delle illusioni, spesso degli azzardi. Ha senso riportare in Italia il talento di Ibrahimovic, che ha compiuto 38 anni e nell’ultima stagione ha giocato nei Los Angeles Galaxy in un campionato che non è proprio allenante? Però Zlatan ha classe cristallina e una personalità che sconfina nella presunzione. In Italia ha giocato prima nella Juventus, poi nell’Inter, infine nel Milan, le tre grandi del Nord e ora proprio in rossonero, mister scudetto (11 in carriera) potrebbe tornare. È un’ipotesi, anche una trattativa.