L'apertura del Corriere della Sera: "Aperture, scontro sui negozi"

"Aperture, scontro sui negozi" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Scontro sulla riapertura dei negozi tra Regioni e governo. Le prime chiedono come data l’11 maggio. Roma frena: non prima del 18. Tornano anche le messe con nuove regole. Definite le regole per cinema e teatri, rimangono chiuse le discoteche.