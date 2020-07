L'apertura del Corriere della Sera: "Appalti e regole, L’ultima battaglia nel governo"

"Appalti e regole, L’ultima battaglia nel governo" scrive in apertura il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. Dal Codice degli appalti all’abuso d’ufficio. Tanti e importanti i temi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, a partire da quel decreto semplificazioni che ancora agita la maggioranza. Tocca al premier Conte cercare di trovare la quadra tra le varie posizioni. Via libera al piano delle riforme per l’Unione europea.