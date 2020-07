L'apertura del Corriere della Sera: "Arrivi vietati da 13 Paesi"

"Arrivi vietati da 13 Paesi" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. L’Italia chiude le frontiere a 13 Paesi, considerati zone a più rischio contagio. Stop anche ai voli indiretti. Nell’elenco ci sono anche Brasile e Bangladesh. E proprio sui cittadini provenienti dal Paese asiatico sfuggiti ai controlli sono in corso verifiche. L’allarme per il rischio di tensioni sociali in autunno è stato lanciato dalla ministra dell’Interno Luciana Lamorgese.