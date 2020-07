L'apertura del Corriere della Sera: "Autostrade, la svolta e i dubbi"

"Autostrade, la svolta e i dubbi": è questa l'apertura del Corriere della Sera in edicola quest'oggi. La svolta nel caso Autostrade divide le forze politiche. Il premier Giuseppe Conte parla di capolavoro e rivendica di aver fatto con il governo l’interesse pubblico. La promessa di Benetton di fare un passo indietro. E si tratta sull’ingresso di nuovi soci. Intanto il titolo Atlantia vola in Borsa e guadagna il 26 per cento. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio annuncia anche una riduzione dei pedaggi e maggiore sicurezza. In caso contrario potrebbe scattare la revoca della concessione. Opposizione all’attacco. "È finita a tarallucci e vino", protesta la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.