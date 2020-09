L'apertura del Corriere della Sera: "Berlusconi positivo al Covid: 'Sto bene'"

L'apertura odierna del Corriere della Sera: è dedicata a Silvio Berlusconi, positivo al Covid-19. "Berlusconi positivo: 'Sto bene'" scrive il quotidiano in prima pagina. L'ex Premier positivo al coronavirus. "Mi è successo anche questo, ma continuo la battaglia". Asintomatico, il leader di Forza Italia è in isolamento ad Arcore. Gli accertamenti dopo il soggiorno in Sardegna con i figli. Intanto passa la fiducia al Decreto Covid, ma 28 deputati grillini non votano e nel Movimento sale la tensione. L’Istat: in Italia nascite ai minimi.