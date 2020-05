L'apertura del Corriere della Sera: "Cala il rischio in Lombardia"

vedi letture

"Cala il rischio in Lombardia" scrive il Corriere della Sera in apertura, quest'oggi. Si parla del Coronavirus: giù i positivi. Il contagio cala in tutta Italia, tranne che in Val d’Aosta. Segnali incoraggianti dalla Lombardia. Aperta un’indagine sulla mancata zona rossa ad Alzano e Nembro. Conte: "Fondi a tutti i Comuni".