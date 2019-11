"Caos calcio". Così titola l'edizione odierna del Corriere della Sera. A cinque giorni dall’assemblea durante la quale i presidenti saranno chiamati a valutare l’offerta di Mediapro, il calcio italiano sprofonda nel caos. Gaetano Micciché, indignato, sbatte la porta, presenta le dimissioni da presidente della Lega di A e dopo un anno e sette mesi alla guida del palazzo di Via Rosellini, attraversato da veleni e correnti, toglie il disturbo. «Le indiscrezioni apparse sui giornali relative alla chiusura dell’istruttoria sulla mia nomina avvenuta venti mesi fa e al suo possibile esito sono inaccettabili e mi impongono questa decisione» ha dichiarato in una nota il presidente di Banca Imi, finito al centro di un’inchiesta della Procura Figc dopo che Enrico Preziosi aveva parlato in un’intervista di presunte irregolarità commesse nella votazione del 19 marzo dello scorso anno.