L'apertura del Corriere della Sera con le parole del premier Conte: "Patto per la ripresa"

Il Corriere della Sera oggi in edicola apre in prima pagina con le parole del discorso tenuto ieri dal premier Giuseppe Conte: "Patto per la ripresa". Il premier poi chiede un tavolo con le parti sociali, critica Confindustria e tende una mano alle opposizioni: il centrodestra risponde con il gelo. "I fondi europei sono un'occasione storica", dichiara il premier mentre illustra la fase 3 per l'Italia.