L'apertura del Corriere della Sera: "Contagi, preoccupano i rientri"

"Contagi, preoccupano i rientri" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. I positivi arrivano a 1.210. In Lombardia e nel Lazio sono per i due terzi persone tornate dalle vacanze. Migranti, il Viminale blocca il governatore della Sicilia: non è sua la competenza sui centri.