L'apertura del Corriere della Sera: "Conte-Merkel, resta la distanza"

"Conte-Merkel, resta la distanza" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Un’ora di incontro nel Castello di Meseberg. Ma tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e il premier Giuseppe Conte restano le distanze. Nel faccia a faccia in vista del vertice Ue la leader di Berlino insiste per raggiungere un compromesso, ma Conte non è disposto a cedere. "La trattativa sul Recovery fund non può ridursi a una discussione su qualche miliardo in più o in meno". Ma nella conferenza stampa entrambi dichiarano di essere fiduciosi di trovare un’intesa prima di ritrovarsi a Bruxelles.