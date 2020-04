L'apertura del Corriere della Sera, Conte: "Per le imprese 400 miliardi"

vedi letture

"Per le imprese 400 miliardi": così il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Emergenza coronavirus, il governo approva il decreto liquidità e stanzia 400 miliardi per le imprese. Scende ancora la curva dei contagi, diminuiscono i ricoverati in terapia intensiva. Conte: "E' un intervento poderoso. Pasqua a casa, da irresponsabili andare in giro".