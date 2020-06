L'apertura del Corriere della Sera: "Conte tira dritto: ho un piano"

vedi letture

"Conte tira dritto: ho un piano": così il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Il premier Conte garantisce che non fonderà un partito e, sulla ripartenza, va dritto per la sua strada: "Ho un piano". Il Pd chiede concretezza. Di Maio: nuovo inizio. Inchiesta di Bergamo, in un verbale i contatti tra Lombardia e Roma: scontro sui numeri dei contagi tra il governatore Gori e la Lombardia. Giovedì nero: giù le Borse.