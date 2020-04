L'apertura del Corriere della Sera: "Ecco le regole per riaprire"

"Ecco le regole per riaprire": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Conte: "Il Mes ha una cattiva fama in Italia". Ricoveri in calo, festa al Niguarda per la disattivazione di una terapia intensiva. Ora è il momento di pensare a come ripartire. Le aziende dovranno autocertificarsi, poi scatteranno i controlli. Lazio e Lombardia si scambiano accuse sulle Rsa.