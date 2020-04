L'apertura del Corriere della Sera: "Fase 2, proteste e correzioni"

"Fase 2, proteste e correzioni": così il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. L’annuncio della fase 2 suscita proteste e promette modifiche. "Così falliremo" dicono ristoratori e negozianti. Il premier Giuseppe Conte, in visita a Milano, ricorda che si tratta di misure impopolari ma dovute. Ma promette cambiamenti per partecipare alle messe. Arriva anche il via libera alle visite per fidanzati e "affetti stabili". Le Regioni accelerano sulle riaperture.