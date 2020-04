L'apertura del Corriere della Sera: "Fase 2, turni per la riapertura"

"Fase 2, turni per la riapertura", titola il Corriere della Sera in prima pagina. Sarà una ripresa "lenta e graduale". La Fase 2 comunque dovrà prevedere turni per lavorare e turni per entrare nei negozi. Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione obbligatori per chi ha contatti con il pubblico. Le abitudini dovranno cambiare rispetto al passato. Ma è la condizione per poter ripartire. Governo ed esperti sono certi che i cittadini accetteranno le nuove regole. Il premier Conte, durante la riunione con il comitato tecnico scientifico, è stato chiaro: "La tutela della salute resta al primo posto, però i motori del Paese non possono restare spenti troppo a lungo".