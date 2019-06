L'apertura del Corriere della Sera: "Il Milan del signor G"

"Il Milan del signor G". Così titola, nelle rispettive pagine sportive, l'edizione odierna del Corriere della Sera a proposito di Marco Giampaolo molto vicino a sedere sulla panchina rossonera. L'ex allenatore della Sampdoria è intransigenza, applicazione, rispetto del lavoro, delle idee. Attenzione: idee, non ideologie. Perché prima di tutto per lui viene sempre l’uomo. Con le sue caratteristiche tecniche, caratteriali. Da lì parte la costruzione della squadra, quindi la tattica, la strategia. L’idea. Con una precisissima filosofia di base, e cioè un calcio propositivo, votato all’attacco, mai speculativo. Senza però mettere i sistemi e i numeri davanti al resto, perché nel calcio del signor G non c’è nulla di preconfezionato, tutto è su misura. Artigianato puro.