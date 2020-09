L'apertura del Corriere della Sera: "Il virus non ferma il voto"

"Il virus non ferma il voto" scrive in apertura quest'oggi il Corriere della Sera. Anche oggi urne aperte dalle 7 alle 15 per il referendum costituzionale e per eleggere i presidenti di sette Regioni. Poi lo spoglio e il doppio verdetto su referendum e Regionali. Ieri sera alle 23 affluenza attorno al 40%. Vigili precettati dopo la fuga degli scrutatori.