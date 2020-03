L'apertura del Corriere della Sera: "Il virus ora rallenta la corsa"

L'edizione odierna del Corriere della Sera apre in prima pagina con il titolo: "Il virus ora rallenta la corsa". Il virus sembra rallentare la sua corsa. Non è ancora la svolta, ma un segnale incoraggiante sì. Dimezzato il numero dei contagiati, aumentano i guariti. "Ma non bisogna allentare la presa", il monito che arriva da tutte le parti in causa. Resta purtroppo ancora alto il dato dei morti: 812 nelle ultime ventiquattr’ore. Gli esperti: solo dopo Pasqua sarà fatta una nuova valutazione sui divieti e saranno prese le decisioni del caso.