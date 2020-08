L'apertura del Corriere della Sera: "'In classe senza mascherina'"

"'In classe senza mascherina'" è l'apertura del Corriere della Sera in edicola quest'oggi. "In classe senza mascherina", ecco il piano degli scienziati. Proprio nel giorno del vertice governo-Regioni sull’inizio delle lezioni. Contagi, in Campania l’aumento maggiore. Record in India. Il governo: negli aeroporti test sui viaggiatori in tutta la Ue.