L'apertura del Corriere della Sera: "Juve-Napoli 4-3, decide un'autorete"

© foto di Rosa Doro

"Juve-Napoli 4-3, decide un'autorete", questo è il titolo scelto dal Corriere della Sera per la sua prima pagina odierna, sulla grande sfida dello Stadium. All'interno del quotidiano poi si parla di questo incredibile match e il titolo scelto è: "La Juve ringrazia. Bianconeri sul 3-0, il Napoli rimonta ma poi arriva l'autogol di Koulibaly. Il calcio è anche crudele. La Juve vince la prima, rocambolesca, partita scudetto dopo averla dominata nel primo tempo e buttata via nel secondo. Il gol del definitivo 4-3 bianconero arriva al 92’ ed è una svirgolata di Koulibaly sulla punizione della disperazione di Pjanic. Il Napoli è in ginocchio. Annichilito dopo una rimonta super da 3-0 a 3-3 in 15 minuti. La squadra di Ancelotti, disastrosa sino all’intervallo, come all’esordio a Firenze, ritrova d’incanto grinta, coraggio e personalità segnando con Manolas, Lozano e Di Lorenzo le reti della cocente illusione".