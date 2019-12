"L’Atalanta del dentista Gasperini". Così titola, nelle rispettive pagine sportive, l'edizione odierna del Corriere della Sera a proposito della Dea. La «dea sbandata» (neologismo di Buffon in vista del sorteggio), che aspetta agli ottavi tre italiane dopo 8 anni. E la sbandata per la Dea «che ha vinto per tutto il calcio italiano», come ha sottolineato Gasperini. La Juve sente il pericoloso tintinnio delle 13 Champions del Real. L’Atalanta ha conquistato l’Europa e adesso può continuare a esportare il suo calcio coraggioso e difficile da interpretare. «Perché affrontare l’Atalanta è come andare dal dentista — la massima di Guardiola, che ora più che mai torna d’attualità — ne puoi uscire bene, ma dolorante».