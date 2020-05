L'apertura del Corriere della Sera: "L’Italia riapre tra le tensioni"

"L’Italia riapre tra le tensioni" scrive il Corriere della Sera in apertura, quest'oggi. Da oggi il via libera alle misure previste dalla fase 2: potranno riaprire bar, ristoranti, negozi, parrucchieri, ovviamente nel rispetto delle regole imposte dal decreto. Ma non è una ripartenza in discesa. Ricucito, ma non del tutto, lo strappo del governo con le Regioni.