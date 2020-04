L'apertura del Corriere della Sera: "La Lombardia vuole ripartire"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in prima pagina: "La Lombardia vuole ripartire". La regione più colpita, che ancora oggi fa segnare un migliaio di contagiati al giorno, a sorpresa ieri ha annunciato di voler riaprire e far ripartire le aziende. Distanza, dispositivi, digitalizzazione e diagnosi: ecco le "4 D" nel piano della Lombardia che chiede di ripartire il 4 maggio. Pronta la replica di Salvini: bene, la gente non ne può più. Ma il governo risponde presto per parlarne. Calano i contagi, e si allarga a macchia d’olio l’inchiesta della magistratura nelle case per anziani.