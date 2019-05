L'apertura del Corriere della Sera: "Lo chiamavano Capitan Futuro"

© foto di Giulio Falciai

"Lo chiamavano Capitan Futuro". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere della Sera a proposito dell'addio di Daniele De Rossi alla Roma alla fine di questa stagione. Il soprannome del centrocampista, si legge sul quotidiano, era appunto Capitan Futuro, chiamato così come augurio ma che poi divenne una maledizione. De Rossi si è ritrovato "capitan presente" quando smise Totti, a un età quindi in cui i campioni come lui cominciano ad appartenere al passato.