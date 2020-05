L'apertura del Corriere della Sera: "Maxi piano UE, Italia in testa"

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in prima pagina: "Maxi piano UE, Italia in testa". E' arrivato ieri il piano di aiuti proposto dall'Europa: sui 750 miliardi di euro previsti la fetta più importante, 172.7 miliardi, è destinata all'Italia. Contrari i Paesi nordici, con Olanda e Svezia in prima fila, mentre la cancelliera Angela Merkel dichiara: "Accompagneremo la proposta in modo costruttivo". "Ottimo segnale", commenta il premier Giuseppe Conte.