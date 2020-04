L'apertura del Corriere della Sera: "Meno malati, la prima volta"

"Meno malati, la prima volta": così il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Per la prima volta dall’inizio della pandemia cala il numero dei malati e meno posti occupati nelle terapie intensive. Dal 4 maggio più facile spostarsi. La previsione: zero infezioni da oggi in due regioni, solo a fine giugno in Lombardia. Nessun obbligo di installare l’app.