L'apertura del Corriere della Sera: "Meno tasse, più treni e buoni Internet: il piano per la UE"

"Meno tasse, più treni e buoni Internet. Così il piano per la Ue" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Meno tasse per lavoratori e imprese, ma niente condoni. Digitalizzazione di tutte le scuole con un voucher da 500 euro alle famiglie per l’acquisto di pc e tablet. Semplificazioni per sbloccare i cantieri. Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri illustra il Piano Riforme da presentare a Bruxelles.