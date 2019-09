© foto di Pierpaolo Matrone

L'Inter vola di nuovo in vetta alla classifica (dopo averla persa solo per qualche ora dopo la vittoria della Juve) facendo suo il derby di Milano. Contro il Milan finisce 2-0, prima Brozovic con deviazione e poi Lukaku su assist di Barella. Il Corriere della Sera in prima pagina dà ampio spazio al derby della Madonnina e titola: "Milan al tappeto, l'Inter corre".