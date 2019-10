"Milan, così non basta". Così titola in prima pagina l'edizione odierna del Corriere della Sera sul Milan. Una saetta di Calderoni, due minuti dopo il novantesimo, gela San Siro già bagnato per la pioggia e lascia sgomento Stefano Pioli. La prima sulla panchina del Milan non è come il nuovo allenatore se l’aspettava. La sua squadra parte forte, ma arriva piano. Per mezz’ora i tormenti rossoneri dell’era Giampaolo sembrano quasi un ricordo. Il Diavolo ha un’anima e un’identità. Ma è un’illusione. Le difficoltà tornano a allungarsi come spettri sui milanisti. Il risultato è una partenza falsa e un modesto 2-2 contro il Lecce, che i suoi 7 punti li ha presi tutti in trasferta.