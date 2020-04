L'apertura del Corriere della Sera: "Non si può riaprire l'Italia"

vedi letture

Il Corriere della Sera oggi in edicola titola in prima pagina: "Non si può riaprire l'Italia". Emergenza coronavirus, continua il lockdown. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato ieri sera la proroga del decreto di chiusura fino al 13 aprile. Poi forse inizierà una nuova fase di "convivenza" con il virus. "Se iniziassimo ad allentare le misure ora - ha detto il presidente del Consiglio - tutti gli sforzi sarebbero vani, quindi pagheremmo un prezzo altissimo. Invito tutti a continuare a rispettare le misure". Per i bambini niente ora d’aria. E anche per gli atleti è proibita la possibilità di allenarsi collettivamente.