L'apertura del Corriere della Sera: "Più medici, stop a tasse e mutui"

E' arrivato ieri il via al decreto per l'emergenza, nel primo giorno che segna un calo nella crescita dei contagi, con il picco atteso per domenica. Così il Corriere della Sera titola: "Più medici, stop a tasse e mutui". Varata una manovra che attiverà 350 miliardi, con misure per imprese, famiglie e sanità. Stop a tasse e mutui. Sono in arrivo diecimila medici, soprattutto neolaureati: basterà infatti la Laurea per ottenere l'abilitazione da medico: nessun esame di Stato.