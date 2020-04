L'apertura del Corriere della Sera: "Primo accordo in Europa"

vedi letture

"Primo accordo in Europa": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Sì al Recovery Fund: una prima intesa in Europa c’è. È solo un passo, ma per il premier italiano Giuseppe Conte: "Era impensabile fino a poco tempo fa". Positiva la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel che però puntualizza: "Adesso bisogna trovare le risorse". Si parla di migliaia di miliardi per risollevare l’economia. L’accordo definitivo è comunque rimandato al Consiglio Ue di giugno.