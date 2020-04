L'apertura del Corriere della Sera: "Rallentano contagi e ricoveri"

vedi letture

"Rallentano contagi e ricoveri": questa l'apertura odierna del Corriere della Sera. Rallentano i contagi in Italia, in calo i ricoveri e i morti. L’Istituto superiore di sanità: è cominciata la discesa. "Ma la guardia resti alta". Gli esperti ora sono ottimisti: sembra iniziata la discesa. Non è però tempo di allentare le misure. In Toscana si pensa alle mascherine obbligatorie. Decreto per le aziende, scontro su Cassa depositi. Patuanelli: "Prestiti in poco tempo".