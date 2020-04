L'apertura del Corriere della Sera: "Regioni, riaperture fai da te"

"Regioni, riaperture fai da te": così il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Ordinanze e regole diverse. Il governo prepara la ripresa a scaglioni per età. La cornice ovviamente è più o meno uguale per tutti. Ma poi ogni Regione ha «adattato» al proprio territorio le regole per ripartire. Aperture e chiusure, in ordine sparso. Superate le ventimila vittime, ma scende il numero di ricoverati. La sottosegretaria al Turismo: "Quest’estate si va al mare".