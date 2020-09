L'apertura del Corriere della Sera: "Scuola, patto per riaprire"

"Scuola, patto per riaprire" scrive il Corriere della Sera in apertura quest'oggi. Il premier Giuseppe Conte ribadisce la necessità di non differire l’inizio delle lezioni. "Ce la faremo" garantisce la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina. Regioni e governo, intesa sui trasporti: autobus, pullman e metro con capienza aumentata fino all’80%, purché vengano messe in atto le misure di sicurezza, come indossare la mascherina sui mezzi. Effetti del virus sull’economia: Pil crollato del 12,8%, consumi bruciati per 116 miliardi. Contagi sotto quota 1000.