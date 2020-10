L'apertura del Corriere della Sera: "Sì alla mascherina sempre con sé"

"Sì alla mascherina sempre con sé": questo il titolo in apertura del Corriere della Sera in edicola stamani. Tensioni tra le forze politiche e con le Regioni. L’obbligo di proteggersi all’aperto scatta da domani ma alla Camera manca il numero legale e le altre misure potrebbero slittare. Non tutti i partiti sono d’accordo. E anche le Regioni non condividono l’intero pacchetto dei provvedimenti.