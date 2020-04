L'apertura del Corriere della Sera: "Si riapre con regole e divieti"

"Si riapre con regole e divieti": così in apertura il Corriere della Sera in edicola quest'oggi. Annuncio di Conte: i negozi ripartono dal 18 maggio. Niente messe, l’ira dei vescovi. Si avvicina la fase 2. Il premier Giuseppe Conte annuncia le misure che entreranno in vigore nelle prossime settimane. Con un avvertimento forte e chiaro: "Non è un libera tutti". Bar, ristoranti e parrucchieri: via libera il primo giugno. Esame di maturità in presenza. "Contagi ancora alti, serve cautela".