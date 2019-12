L'apertura del Corriere della Sera: "Un pari tra Inter e Roma"

"Un pari tra Inter e Roma". Così titola in prima pagina, in taglio alto per la precisione, l'edizione odierna del Corriere della Sera a proposito della sfida di ieri sera tra nerazzurri e giallorossi. Nessuna bocciata e nessuna promossa. Lo 0-0 di San Siro rimanda Inter e Roma a un’altra occasione, quando saranno più complete e perciò più performanti. Senza centrocampo i nerazzurri e senza attacco i giallorossi: non è un caso che sia finita in pareggio. L’occasione, però, è sfuggita di più all’Inter: perché giocava in casa, perché per la prima volta in tutta la stagione non è riuscita a segnare almeno un gol e perché poteva dare un colpo psicologicamente molto forte al campionato se avesse costretto la Juventus, stasera all’Olimpico contro la Lazio, a giocare partendo da -4.