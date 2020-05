L'apertura del Corriere della Sera: "Veti e trattative sul decreto"

vedi letture

"Veti e trattative sul decreto" scrive il Corriere della Sera in apertura, quest'oggi. Divisioni nel governo. Si tratta sugli aiuti per far ripartire l’economia. Tensione anche riguardo alla sanatoria sui migranti: c’è il no dei Cinque Stelle. Sulle riaperture sarà concessa più autonomia alle Regioni. Cala ancora il numero dei ricoverati nelle terapie intensive. Mascherine finite, l’allarme dei farmacisti.