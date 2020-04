L'apertura del Corriere della Sera: "Via libera per moda e auto"

vedi letture

"Via libera per moda e auto": questo è il titolo d'apertura del Corriere della Sera in edicola oggi. Emergenza coronavirus, verso la riapertura per i settori auto e moda. Il pressing dei governatori del Nord. Il presidente Fontana: "Turni di lavoro su 7 giorni". Meno di tremila i malati in rianimazione. Si chiama 'Immuni' la app per tracciare i positivi. Accuse al Trivulzio: così si è sparso il contagio.