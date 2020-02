vedi letture

L'apertura del Corriere dello Sport (ed. Campania): "I marziani a Napoli"

"I marziani a Napoli". Questo il titolo di apertura che utilizza il Corriere dello Sport (ed. Campania) sugli azzurri. Stasera la grande sfida ai blaugrana di Messi in scena al San Paolo. Gattuso ci crede: "Noi in campo senza alcun timore". Il fuoriclasse argentino - si legge - accolto per questi ottavi di finale come Maradona.