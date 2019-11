© foto di Wilman

L'ennesima vittoria dell'Italia è l'argomento d'apertura del Corriere dello Sport oggi in edicola: "10 in italiano. Decima vittoria di fila. Mancini supera Pozzo. Battuta 3-0 la Bosnia di Dzeko. In gol Acerbi, Insigne e Belotti. Debutto di Castrovilli e Gollini".

Cristiano travolgente - Taglio alto dedicato a CR7: "'Non si scherza con Ronaldo'. Dopo la tripletta con il Portogallo, le sorelle esaltano CR7 sui social. Ma i messaggi sembrano rivolti alla Juve per il caso-sostituzione" è la lunga titolazione in merito.

Roma, si cambia - In prima pagina c'è un riquadro dedicato alla Roma: "Sempre più a trazione Fienga. Il manager entra nel Cda, Baldissoni ormai ai margini".